Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые возле здания педагогического колледжа угрожали ножом студентке. Об этом 28 сентября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО Задержанные бывшие осужденные.

Сообщение о нападении на студентку педагогического колледжа №8 на пульт дежурного поступило утром 28 сентября. Сигнал «Тревога» послал охранник учебного заведения, к которому обратилась учащаяся. Потерпевшая сообщила, что двое неизвестных мужчин угрожали ей ножом и приставали.

«Оперативно прибывший на место наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух ранее судимых граждан 1995 года рождения», — уточнили в ведомстве.