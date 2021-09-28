Баку, 28 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. На автобусных и железнодорожных вокзалах Азербайджана с 1 октября начнут требовать у пассажиров ковид-паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по автомобильному транспорту республики.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Сообщается, что ковид-паспорт должны будут предъявлять при покупке билета все, кому исполнилось 18 лет. С 1 октября для проезда достаточно будет сделать одну дозу вакцины, а с 1 ноября — две дозы.

Ковид-паспорта также выдаются тем, кто переболел COVID-19 или имеет противопоказания к прививкам.

Стоит отметить, что в Азербайджане с 1 сентября лицам без ковид-паспорта запрещено посещать рестораны, кафе и торговые центры. За нарушение этого правила предусмотрены крупные штрафы.