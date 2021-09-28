Москва, 28 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Диверсификация поставок через несколько маршрутов и разных трубопроводов повышает энергетическую безопасность Европы. Разогнавшиеся цены на газ, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» стали новым кошмаром для Киева, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Gazprom-neft.ru «Газпром»

«Карта газового энергетического рынка меняется на глазах, а ГТС Украине уже 40 лет и без серьёзного затрат на поддержку и модернизацию трубопровод окажется неконкурентоспособен.

Новые российские трубопроводы дешевле в эксплуатации, а маршруты в обход Украины значительно короче.

Вряд ли ЕС и США будут на 100% гарантировать Украине сохранение объёмов газа для прокачки через ГТС. Европа прагматично подходит к этому вопросу и ценности демократии в сложившихся условиях резкого похолодания и роста цен на газ каждая страна ЕС будут решать вопросы энергобезопасности самостоятельно.

Венгрия приняла решение первой из всех европейских заказчиков, поэтому реакция Украины на это решение сегодня такая острая. Но это экономическая сделка и национальные интересы Будапешта доминируют над европейскими политическими устоями.

Все страны хотят дешёвый газ с высокой гарантий оперативной поставки. Времена меняются на глазах. Экономические и правовые конфликты Украины с небольшими странами ЕС будут только нарастать.

Украине пока приходится рассчитывать до 2024 года на ежегодный транзит 40 млрд кубометров газа. Без российского газа ГТС Украины потеряет и экономический и политический вес.

Сегодня на повестке актуальны только конкурентные условия сотрудничества с прозрачной коммерческой деятельностью и отсутствием воровства российского газа за пределами России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина ответит Венгрии на то, что венгерские власти подписали с российской компанией Газпром новое соглашение, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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