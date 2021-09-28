Москва, 28 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Госдуме навали фейком сообщение о том, что сотрудники полиции заблокировали доступ к приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова (КПРФ) из-за якобы хранящихся там документов по электронному голосованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Это явный фейк. Сотрудников МВД в здание ГД не пропустит ФСО. Даже генерала Главка МВД я оформлял своим общественным помощником, чтобы он мог проходить в здание ГД по рабочим вопросам. А уж тем более блокировать приёмную вице-спикера — это вообще фантастика!» — отреагировал депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов утверждает, что полиция пришла с проверкой в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находится юрист фракции КПРФ с исками по дистанционному электронному голосованию, тем самым срывая, по мнению коммунистов, подачу исков в суд, пишут РИА Новости.