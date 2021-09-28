Белгород, 28 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Останки погибшего в годы Великой Отечественной красноармейца Ивана Батракова перезахоронили 27 сентября с воинскими почестями в Белгороде. Останки воина обнаружили смоленские поисковики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru Перезахоронение солдата

Мужчину призвали на фронт в первые дни войны. По рассказам правнучки солдата Наталии Сальниковой, Иван Батраков ушёл воевать вместе со своим зятем, который вернувшись, сообщил, что красноармеец подорвался на мине. Родственники искали место его гибели 80 лет, в архивах сохранилась пометка — пропал без вести в 1941 году под Смоленском.

Останки красноармейца обнаружили в 2021 году поисковики отряда «Факел» в Починковском районе Смоленской области. Раскопки шли в местах, где в 1941 году стоял 403 стрелковый полк 145 стрелковой дивизии 28 армии Качалова. Из земли извлекли останки 20 бойцов Красной Армии, среди сохранившихся медальонов был один с именем Батракова Ивана Евдакимовича, 1908 года рождения, уроженца села Красный Отрожек в те годы Курской, а ныне Белгородской области. Родственников солдата разыскали в Белгороде.

«Поисковики рассказали, что погиб он рядом со своим командиром на передовой от ранения осколком в голову. Нам передали его личные вещи. Решили, что фляжку, котелок и гильзу оставим в семье: сохраним память для будущих поколений. Каску отдадим в музей белгородских поисковиков», — поделилась правнучка солдата Наталия Сальникова.

Останки красноармейца с воинскими почестями перезахоронили рядом с женой и дочерью, которая не дожила до этого дня всего полгода.