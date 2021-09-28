* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Калмыкии, присягнувшему ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он признан виновным в организации деятельности террористической ячейки и участии в ней, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в августе 2020 года подсудимый, отбывая наказание в исправительной колонии на Ставрополье, принёс присягу на верность лидеру террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он записал текст присяги на диктофон и отправил голосовое сообщение через телеграм-канал иному лицу для передачи руководителю.

Свою вину подсудимый признал. Ему назначено наказание в виде 12 лет и четырёх месяцев колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Приговор в законную силу пока не вступил.