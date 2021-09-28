Москва, 28 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 852 пациента, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 28 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 205 531.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 21 559 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 7 464 708.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 6 635 485 человек, 17 368 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 779 пациентов.