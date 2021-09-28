На Бали продают детенышей длиннохвостых обезьян
Бали, Индонезия, 28 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Центр охраны природы и природных ресурсов провинции Бали признал, что их не беспокоит продажа детенышей длиннохвостых обезьян, потому что они не находятся под угрозой исчезновения, сообщает CNN Indonesia.
Sevda
Обезьяна
Ранее cеть помощи животным в Джакарте раскритиковала продажу детенышей длиннохвостых обезьян на Бали.
Глава центра охраны природы и природных ресурсов Агус Буди Сантоза заявил, что популяция длиннохвостых обезьян в Индонезии все еще довольно многочисленна.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии посетил с рабочим визитом сразу две провинции.