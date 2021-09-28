Аша, Челябинская область, 28 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Участок федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области станет четырёхполосным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цитата из видео на YouTube Авария на трассе М-5

Основные работы намечены на 2023−2024 годы. А завершить процесс планируется к 2025 году. Четыре полосы станет на участке от Кропачёво до границы с Башкирией. Его протяжённость составит почти 60 километров.

«Её расширение — это вопрос безопасности, скорости перемещения, активизации экономической жизни», — отметил губернатор Алексей Текслер. И добавил, что эта мера позволит дать дополнительные возможности для туризма и для удобства жителей.