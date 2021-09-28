Красноярск, , 11:55 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс, возглавлявший список «Единой России» на выборах в региональное Законодательное собрание, отказался от депутатского мандата. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в краевом избиркоме.

Александр Усс Kremlin.ru

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На очередном заседании избирательная комиссия края рассмотрела вопросы о передаче вакантных мандатов депутатов Заксобрания IV созыва, избранных в составе краевых списков кандидатов. Кандидат, избранный в составе краевого списка, может в пятидневный срок отказаться от получения депутатского мандата. Его передадут другим зарегистрированным кандидатам из данного списка.

Краевой избирком получил отказы и от других кандидатов, входящих в список партии «Единая Россия»: мэра Красноярска Сергея Ерёмина, депутата Госдумы Юрия Швыткина, председателя горсовета Норильска Александра Пестрякова.

Также от мандатов отказались Владимир Жириновский, возглавлявший список ЛДПР, и лидер списка партии «Зелёные», депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов.

Ставшие вакантными депутатские мандаты передадут другим кандидатам из краевых списков, выдвинутых данными избирательными объединениями.

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