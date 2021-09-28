Калуга, 28 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Калужской области реализация проекта «Спорт — норма жизни» подразумевает достижение к 2024 году показателя «доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом 56,7%». Об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта Калужской области Олега Сердюкова.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Планета спорта» в Малоярославце

В настоящее время в регионе систематически занимаются физической культурой и спортом 418 тысяч человек, или 45% от общей численности населения.

В 2021 году в Калуге завершилось строительство Дворца спорта. Открылся крытый каток с искусственным льдом в Кондрово. В настоящее время завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Сухиничах, осуществлена поставка спортивных покрытий и оборудования в ФОК открытого типа в Износках. Продолжается строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в Балабаново. Ввод объекта в эксплуатацию — 2022 год. Создаётся футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в Калуге.

«В 2021 году созданы площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО в Тарусском, Жуковском и Кировском районах. Всего за период реализации проекта — с 2019 по 2021 год — в Калужской области созданы малые спортивные площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО в 18 муниципальных районах. В 2022 и 2023 годах планируется создать площадки ГТО ещё в шести муниципалитетах», — отметил Олег Сердюков.