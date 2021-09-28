Коми, 28 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Визинге накануне, 27 сентября, на обочине дороги автомобиль сбил школьницу. Водитель с места ДТП скрылся.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД, у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом левой стопы и перелом правой лопатки под вопросом. Девушку увезли в больницу.

Правоохранителям удалось оперативно установить местонахождение водителя — им оказался молодой 21-летний местный житель со стажем вождения менее года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге задержали водителя внедорожника, который сбил на пешеходном переходе двух подростков и скрылся с места ДТП.