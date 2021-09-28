Кызыл, , 11:53 — REGNUM В столице Тувы Кызыле 28 сентября состоялась инаугурация избранного главы республики Владислава Ховалыга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, церемония прошла в Национальном музыкально-драматическом театре им. В. Кок-оола с ограниченным числом присутствующих.

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В начале инаугурации председатель республиканского избиркома Олег Фортуна огласил окончательные результаты выборов. По его словам, в голосовании приняли участие более 163,7 тыс. жителей или 82,76% избирателей. Из 142,1 тыс. человек проголосовали за кандидата от «Единой России» Владислава Ховалыга, который в результате признан победителем.

Присягу у избранного главы принял председатель Верховного хурала республики Кан-оол Даваа. При этом текст присяги Ховалыг произнёс на двух языках — русском и тувинском. Затем ему были переданы символы власти республики — нагрудный знак и печать.

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