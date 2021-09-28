Париж, , 11:52 — REGNUM Контракт на поставку Греции трех фрегатов подписали президент Франции Эммануэль Макрон и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Об этом 28 сентября сообщает Agence France-Presse.

Флаг Франции

Уточняется, что Макрон по итогам подписания соглашения заявил, что контракт на поставку Греции трех военных кораблей — это «свидетельство доверия и качества французского предложения».

«Франция и Греция продолжают свое историческое сотрудничество. Греция выбрала французскую Naval Group для оснащения своего военно-морского флота тремя фрегатами французского производства, и четвертым — дополнительным», — также отметила глава минобороны Франции Флоранс Парли на своей странице в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Греция может подписать договор с французской судостроительной компанией Naval Group, заказав постройку шести военных кораблей.