Киев, 28 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Посол Венгрии в Киеве вызван в министерство иностранных дел Украины для того, чтобы до него была донесена позиция украинской стороны по контракту Будапешта с российской компанией «Газпром». Об этом 28 сентября сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

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«МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию», — приводит его слова «РБК-Украина».

Также Николенко уточнил, что имеется ввиду позиция Киева о том, что транзит газа не через украинскую территорию подрывает национальную безопасность страны и энергетическую безопасность Европы, а кроме того — наносит серьезный удар по отношениям двух стран.

«Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов», — пояснил пресс-секретарь украинского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за действий Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией «Газпром» о долгосрочных поставках газа посол Украины вызван в МИД Венгрии.