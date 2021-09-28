Афины , , 11:52 — REGNUM Министр туризма Греции Василис Кикилиас встретился с немецким послом Эрнстом Райхелем в министерстве туризма в Афинах 27 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Эгейское море Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

На встрече стороны подтвердили тесные связи и общую волю к дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами в области туризма, с учетом того, что Греция является одним из ведущих туристических направлений для немцев. В этом контексте они обсудили инициативы и действия по поддержке зимнего туризма в Греции.

Кикилиас и Райхель также обсудили результаты выборов в Германии, а также процедуры формирования нового правительства в Германии.