Лас-Вегас, США, 28 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проведёт поединок с американцем Грегом Харди. Об этом 28 сентября сообщает MMA Junkie.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Отмечается, что бой должен состояться 22 января 2022 года в рамках турнира UFC 270.

Напомним, Олейник ранее потерпел три поражения подряд — от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака. Первые два боя он проиграл досрочно, а последний — единогласным решением судей.