Киев, , 11:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за скандала, связанного с подписанием долгосрочного контракта с Российской Федерацией на поставку газа.

МИД Украины DDima

Соответствующее заявление спикера ведомства Олега Николенко цитируют утром 28 сентября украинские СМИ.

Киев намерен донести послу Венгрии свою «принципиальную позицию».

«А именно — транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с «Газпромом» наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям», — уточнил Николенко.

Спикер МИД также пообещал, что украинская сторона будет принимать «решительные меры» для защиты национальных интересов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно — из-за действий Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией «Газпром» о долгосрочных поставках газа посол Украины вызван в МИД Венгрии.

До этого глава МИДДмитрий Кулебазаявил, что Украина ответит Венгрии на подписание соглашения.