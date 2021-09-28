Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области за сутки выявили 233 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на два случая меньше, чем днем ранее. Об этом 28 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых зараженных выявлено в городах Гатчина (16), Всеволожск, Кудрово (по 14), Сланцы (13), Кириши (12), Тихвин (11).

Всего с начала пандемии в области коронавирусной инфекцией заразились 68 712 человек, из них 52 330 выздоровели, в том числе 79 пациентов были выписаны за прошедший день.

От ковида умерли 2464 жителя Ленобласти, в том числе два летальных случая были зарегистрированы 27 сентября.