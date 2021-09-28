Москва, 28 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Демпфирующий механизм дискриминирует российский частный бизнес и работает только в пользу крупных нефтяных компаний. Об этом 28 сентября заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?».

Images Money Дорогой бензин

«Давайте не забывать, что в настоящее время в РФ действует демпфирующий механизм. Это очень вредный механизм. Он дискриминирует частный бизнес в России. И работает только в пользу крупных нефтяных компаний. Тем не менее он позволяет этим нефтяным компаниям увеличивать цены не настолько, насколько это должно быть вызвано экономическими факторами, — сказал Баженов. — Если говорить очень просто, то демпфирующий механизм — это способ субсидировать розничные цены на топливо. Он предполагает, что когда нефтяники получают прибыль, потому как они могут задорого поставлять нефть и нефтепродукты на экспорт, им доплачивается субсидия из бюджета (вернее осуществляет вычет из их налоговой нагрузки) для того, чтобы они перенаправляли на внутренний рынок. А когда цены очень низкие, тогда нефтяники должны доплачивать в бюджет. И в долгосроке у нас не ожидается таких падений, как в прошлые годы. Ожидается, что цены будут находиться в диапазоне 65−80 долларов за баррель. И соответственно, нефтяники будут получать вычеты».

И при этом, как пояснил Баженов, цены всё равно будут увеличиваться.

«Потому что ситуация, в которой мы находимся, не предполагает чего-то другого», — сказал Баженов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в РФ цены на бензин и будут снижаться, то лишь точечно.