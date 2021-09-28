Пермь, 28 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Пермском крае среди пожилых людей вакцинацию против COVID-19 прошли только 37,5%. Это вызывает тревогу, так как у граждан старше 60 лет заболевание проходит в более тяжелой форме, и прививка им жизненно необходима, сообщает краевой минздрав.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Надо учесть, что прививка снижает риски для здоровья, повышает иммунитет и сопротивляемость организма к COVID-19. Даже если человек заразится, заболевание не дает осложнений и проходит в легкой форме», — ранее отметила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

В регионе прививку можно сделать в процедурных кабинетах 61 медорганизации. С начала года полный курс вакцинации прошли 626 тыс. человек.

Стоит отметить, ранее была объявлена акция по розыгрышу призов, в том числе автомобиля, среди пенсионеров, которые сделают прививки с 6 сентября.

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