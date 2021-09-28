Кемерово, 28 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Переписчики побывали в труднодоступных территориях Междуреченского городского округа и Таштагольского муниципального района Кемеровской области. Об этом сообщил телеграм-канал блока экономического развития правительства региона.

Perepis2020.ru Население

Уточняется, что ранее перепись проводилась в посёлках Новокузнецкого муниципального района.

Всего в труднодоступных территориях Кузбасса было переписано более двух тысяч человек.

Напомним, что всероссийская перепись населения на основной территории страны стартует 15 октября и продлится до 14 ноября.