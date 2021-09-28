Завершилась перепись населения в труднодоступных территориях Кузбасса
Кемерово, 28 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Переписчики побывали в труднодоступных территориях Междуреченского городского округа и Таштагольского муниципального района Кемеровской области. Об этом сообщил телеграм-канал блока экономического развития правительства региона.
Perepis2020.ru
Население
Уточняется, что ранее перепись проводилась в посёлках Новокузнецкого муниципального района.
Всего в труднодоступных территориях Кузбасса было переписано более двух тысяч человек.
Напомним, что всероссийская перепись населения на основной территории страны стартует 15 октября и продлится до 14 ноября.