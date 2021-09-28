Москва, 28 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Высокий риск угрозы жизни и здоровью продолжает сохраняться в течение шести месяцев после перенесенного COVID-19, заявил 28 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью», — сказал он на форуме пациент-ориентированных инноваций в Москве.

Министр добавил, что переболевшим COVID-19 необходимо пройти углубленную диспансеризацию, во время которой специалисты могут выявить возможные риски.

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Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число умерших за сутки от коронавирусной инфекции зафиксировано в России, следует из обновлённой 28 сентября статистики оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

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