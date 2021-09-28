* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:48 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерено временно придерживаться конституции, действовавшей до переворота в 1973 году в период правления короля Мухаммеда Захир-Шаха. Об этом заявил министр юстиции в созданном талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) временном правительстве Афганистана Абдул Хаким Шариа, передаёт Ana Press.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

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«Конституция Захир-шаха будет принята в качестве временной за исключением положений, противоречащих шариату», — пояснил он.

Напомним, Мухаммед Захир-шах был последним королём Афганистана, который правил страной в течение 40 лет с 1933 по 1973 год. Новая конституция, утверждённая королём, вступила в силу в Афганистане 1 октября 1964 года и стала третьим по счёту Основным законом в истории государства Афганистан. Конституция сохранила широкие прерогативы короля, при этом расширяла полномочия нижней палаты парламента.

Так, в частности, в этом документе было зафиксировано положение о том, что соблюдение религиозных норм и обрядов не является обязательным для жителей страны. Помимо этого, роль духовенства была ограничена в ряде общественно значимых сфер, включая судопроизводство.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившие власть в Афганистане, составили проект новой конституции страны. В него вошли 12 глав и 179 параграфов. Авторы указали, что в основу законодательства страны должны быть положены принципы ханафизма, относящиеся к суннитскому исламу.

Согласно новой конституции, у всех граждан Афганистана будут равные права. У страны будет новый, белый флаг. Кроме того, указано, что пушту и дари остаются государственными языками.