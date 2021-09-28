Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В зоопарк Ростова-на-Дону прибыли животные, которых раньше в коллекции зверинца не было. Новых питомцев — двух северных серых кенгуру — передали в южную столицу коллеги из Новосибирского зоопарка.

Fishki.net Кенгуру

«В нашем зоопарке на данный момент проходят адаптацию две самки этого вида. Сам по себе вид для зоопарков довольно редкий. Наши коллеги из Новосибирского зоопарка создали размножающуюся группу, когда привезли животных из Японии и Иерусалима. А уже полученным в своём зоопарке потомством поделились с нами», — уточнили в зоопарке.

Животные адаптируются к новому месту обитания и сотрудникам зверинца.