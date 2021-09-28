Владикавказ, 28 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии отправлены на карантин 49 классов в 12 школах Владикавказа. Причиной стали заболевания детей гриппом, ОРВИ и COVID-19. Общее число заболевших учащихся составило 36 человек. Их одноклассники будут учиться в дистанционном режиме, сообщил начальник городского управления образования Аслан Батыров.

(сс) StartupStockPhotos Дистанционное обучение

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Как сообщили в администрации города, карантин по этой же причине объявлен в трех детских садах Владикавказа. Закрыты для приема детей три группы. Общее число заболевших дошкольников составило три человека.

Напомним, к 28 сентября в РСО-Алании заболели COVID-19 22 875 человек, из них выздоровел 21 431 человек. Умерли от осложнений после заражения коронавирусом 744 пациента.