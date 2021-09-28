Пенза, 28 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Пензе увеличилась популяция бродячих собак. Очередные заявки на отлов животных поступили от жителей микрорайона ГПЗ, улицы Ново-Казанской. Данный вопрос поднимался 28 сентября на совещании в администрации города.

Приют для животных

Сотрудники муниципального предприятия, занимающегося отловом безнадзорных животных, выехали по указанным адресам. В результате отловили шесть особей. Всего с начала года поместили в приют 178 собак.

Все отловленные животные прошли обязательную вакцинацию от бешенства, двухнедельное содержание на карантине и стерилизацию. После проведения всех необходимых манипуляций на ухо животного устанавливают бирку, а затем возвращают в среду обитания.

В настоящее время в приюте на улице Осенней практически не осталось свободных мест. В связи с этим в городской администрации приняли решение о строительстве еще одного здания. Пока ведется подбор подходящего земельного участка.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с начала года по состоянию на 19 июля было зарегистрировано 58 случаев бешенства, из них 24 — среди собак, 25 — среди кошек, два — среди крупного рогатого скота.

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