Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге болезнь COVID-19, вызванная коронавирусной инфекцией, унесла жизни 58 человек, сообщили 28 сентября в федеральном оперштабе. Это на три человека больше, чем сутками ранее, и всего на один случай меньше сентябрьского пика смертности.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

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Всего в Северной столице умерли от ковида за время пандемии 21 738 человек. Это второй показатель смертности среди регионов РФ, после Москвы.

За минувшие сутки в Петербурге выявлено 1530 новых случаев коронавирусной инфекции, практически столько же было сутками ранее. Общее число случаев заражения за время пандемии — 616 707, из числа заболевших выздоровели 578 270 человек, в том числе 1850 пациентов выписали за последние сутки.