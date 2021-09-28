Москва, 28 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В топ-5 самых востребованных направлений для отдыха на ноябрьские праздники (4−7 ноября) и осенние школьные каникулы вошли Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

Также в списке внутренних направлений для путешествий на ноябрьские праздники оказались Казань, Алтайский край, Подмосковье и санаторный отдых в различных регионах России.

Детские группы на период школьных каникул в основном бронируют туры в Казань, Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград и по Золотому кольцу.

При этом туроператоры отмечают, что большинство туристов боятся бронировать туры на осенние каникулы и праздничные выходные в ноябре заранее, опасаясь возможных ограничений в регионах России на фоне ожидания новой волны COVID-19.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2019 году самым популярным направление для отдыха на ноябрьские праздники у жителей России был город Сочи.

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