Москва, 28 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 21 559, сообщили 28 сентября в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в РФ зафиксировали 22 236 заражений. Всего с начала пандемии зафиксировано 7 464 708 случаев заражения коронавирусом. В штабе отметили, что свыше 6,6 млн заболевших уже выздоровели.

Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва (2541 выявленный случай), Санкт-Петербург (1530) и Подмосковье (1450).

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован суточный максимум по смертности от ковида — 852 летальных исхода.