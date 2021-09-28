Воронеж, 28 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Воронеже полиция установила личность и привлекла к ответственности мужчину, катавшегося на крыше автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Цитата из видео в паблике «Мой и твой Воронеж» в «Вконтакте» Юные блогеры на улицах Воронежа

Кадры, на которых видно, как по проспекту Революции Воронежа движется автомобиль «Лада Приора» с мужчиной на крыше, причем пассажир одет в одежду, схожую с формой сотрудника ДПС, появились 27 сентября в воронежских пабликах.

Водителя и пассажира автомобиля оперативно установили и задержали. 19-летнего водителя оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров на 1 тыс. рублей. Его 16-летнего пассажира привлекли к ответственности за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, а материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Железнодорожного района города Воронежа, где примут решение о назначении ему наказания.

Сами молодые люди сообщили полицейским, что сняли ролик для своего блога, чтобы привлечь внимание пользователей и увеличить число подписчиков. Форму «блогеры» приобрели на сайте объявлений.