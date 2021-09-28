Москва, , 11:43 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в связи с ратификацией Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Каспийское море. Снимок из космоса NASA

Изменения направлены на включение ряда норм конвенции в некоторые федеральные законы с целью ее последующей беспрепятственной имплементации в частях акватории Каспийского моря, на которые после вступления международного договора в силу, соответственно, будут распространяться суверенитет, суверенные права и юрисдикция Российской Федерации, отметили авторы инициативы.

В частности, предлагается дополнить важным положением о том, что прохождение государственной границы на Каспийском море устанавливается по внешней границе территориальных вод.

Большинство существенных изменений вносится в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Это, прежде всего, относится к раскрытию правового содержания понятий внутренних вод и территориальных вод Российской Федерации в Каспийском море, особенностей их правовых режимов.

Согласно конвенции, делимитация в Каспийском море проводится с учетом общепризнанных в международном праве норм и принципов, однако имеются свои особенности. Акватория Каспия разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство, правовой режим которых российским законодательством не регламентирован.

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