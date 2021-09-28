Миллеровский район, Ростовская область, 28 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Ростовской области глава сельского поселения и его первый заместитель пойдут под суд за злоупотребление должностными полномочиями и служебном подлоге. Первый заместитель сельского главы обвиняется ещё и в подстрекательстве к совершению данных преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

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В рамках расследования уголовного дела установлено, что в рамках муниципального контракта по благоустройству сквера бизнесмен представил недостоверные сведения о выполнении работ. Первый заместитель сельского главы уговорил руководителя подписать документы без проверки. Предприниматель получил более 15 млн рублей, при этом работы на сумму 4,2 млн рублей остались невыполненными.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее в суд направлено уголовное дело в отношении бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве.