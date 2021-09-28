Буй, Костромская область, 28 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В городе Буе Костромской области многодетную мать будут судить за спаивание ребёнка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Буйский районный суд

По версии следствия, с апреля по июль 2021 года 28-летняя мать троих детей «неоднократно» предлагала своей 12-летней дочери выпить пива «под предлогом улучшения настроения». Дочка соглашалась и употребляла алкоголь.

В настоящее время обвиняемая лишена родительских прав в отношении всех детей, её дочь проживает вместе с отцом. Уголовное дело в отношении женщины направлено в Буйский районный суд. Максимально возможным по данной статье является наказание в 5 лет лишения свободы.