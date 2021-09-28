Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после бегства из страны обещал вернуться на родину много раз, но так и не сделал этого, заявил журналистам 28 сентября депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Депутат прокомментировал заявление бывшего грузинского лидера, что он купил билет на самолёт до Тбилиси на 2 октября в день выборов в органы местного самоуправления в Грузии.

«Это, мне кажется, уже 18-е обещание от Саакашвили. Он направляется то морем, то по воздуху, то через туннель. Уже исчерпались все шутки на эту тему», — сказал Кавелашвили.

По его мнению, цель Саакашвили — попасть в центр внимания. Депутат считает, что экс-президент, обещая вернуться, «кидает» свой электорат.

Напомним, в апреле руководство «Мечты» в ходе переговоров по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране, взяло обязательство провести досрочные парламентские выборы, если партия наберёт менее 43% на местных выборах. В июле председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение «аннулировано». В оппозиции с этим не согласны и продолжают рассчитывать на досрочные парламентские выборы. Саакашвили поддерживает эту позицию.

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