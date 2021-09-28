Тбилиси, 28 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после бегства из страны обещал вернуться на родину много раз, но так и не сделал этого, заявил журналистам 28 сентября депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Депутат прокомментировал заявление бывшего грузинского лидера, что он купил билет на самолёт до Тбилиси на 2 октября в день выборов в органы местного самоуправления в Грузии.

«Это, мне кажется, уже 18-е обещание от Саакашвили. Он направляется то морем, то по воздуху, то через туннель. Уже исчерпались все шутки на эту тему», — сказал Кавелашвили.

По его мнению, цель Саакашвили — попасть в центр внимания. Депутат считает, что экс-президент, обещая вернуться, «кидает» свой электорат.

Напомним, в апреле руководство «Мечты» в ходе переговоров по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране, взяло обязательство провести досрочные парламентские выборы, если партия наберёт менее 43% на местных выборах. В июле председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение «аннулировано». В оппозиции с этим не согласны и продолжают рассчитывать на досрочные парламентские выборы. Саакашвили поддерживает эту позицию.