Курган, 28 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В перинатальном центре Кургана нет отопления и горячей воды, роженицы мёрзнут, не могут помыться и подмыть малышей. Об этом в группе «Нетипичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили матери новорождённых.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Перинатальный центр

В департаменте здравоохранения Курганской области пояснили, что заканчивается ремонт теплотрассы, которая обеспечивает отоплением перинатальный центр.

«Она была полностью изношена. Чтобы не допустить сбоев в теплоснабжении в морозы, было принято решение о выделении в рамках региональной адресной инвестиционной программы средств на замену сетей. Лечебное учреждение получило средства в августе, после проведения конкурсных процедур подрядная организация приступила к работам. К 30 сентября тепло будет подключено», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что на входах на первом этаже перинатального центра установлены тепловые завесы. Это, по информации департамента, позволяет поддерживать в палатах температуру не ниже +20°C. В родовых с помощью специального оборудования поддерживается соответствующая нормативам температура +24°C. В кювезах, где находятся недоношенные малыши с низкой и экстремально низкой массой тела, также обеспечивается соответствующая нормативам температура. Чтобы обеспечить возможность беременным и роженицам помыться, в душевых в блоках центра установлены водонагреватели, в палаты специально нагретую воду для умывания новорождённых приносит медперсонал.

«Мы приносим извинения мамочкам, которым сейчас приходится терпеть неудобства. Замена теплотрассы — это необходимая мера, которую необходимо было провести до наступления зимы», — сообщают в департаменте здравоохранения Курганской области.