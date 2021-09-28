Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Американская сторона продолжает готовиться к первому заседанию совета по торговле и технологиям, созданного вместе с Евросоюзом, несмотря на разногласия с Францией из-за альянса AUKUS. Об этом сотрудник администрации США высокого ранга заявил на специальном брифинге.

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«Мы, конечно, продолжали готовиться к встрече совета по торговле и технологиям, <…> несмотря на реакцию Франции на сделку по AUKUS», — сказал американский госслужащий.

Встреча запланирована 29 сентября в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Одной из ключевых тем будет обеспечение поставок полупроводников, добавил сотрудник Белого дома.

Ожидается, что участниками встречи будут госсекретарь США Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и представитель на торговых переговорах Кэтрин Тай. С стороны ЕС должны участвовать заместители председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Маргрете Вестагер.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании трёхстороннего оборонного партнёрства AUKUS. С Австралией обещали поделиться американскими технологиями для строительства подводного флота. В связи с этим Канберра отказалась от договора с Парижем на строительство подводных лодок, что спровоцировало дипломатический скандал.

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