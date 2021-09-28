Пермь, 28 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Пермский край доставлено 52 200 комплектов вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. В ближайшее время препарат распределят между медорганизациями, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

С начала года регион получил в общей сложности более 1 млн комплектов вакцины от COVID-19. Прививку сделали 758,3 тыс. жителей, из них 626 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

По данным краевого минздрава, на сегодняшний день среди пермяков на первом месте по вакцинации — медработники (привито 100% тех, кто полежит иммунизации). Вакцинировано 75% социальных сотрудников, свыше 74% работников образовательных учреждений, 70% — рабочих промышленных предприятий.