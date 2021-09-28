Ярославль, 28 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославской области могут построить платную дорогу-дублера «М8». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора департамента Ярославской области Романа Душко.

Yarregion.ru Участок трассы «М8»

Как сообщил чиновник, такое поручение давал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Вопрос был актуален в момент пробок в районе Переславля, но сейчас разработка конкретного проекта приостановлена в связи с тем, что Росавтодор подтвердил, что продолжит работы по бесплатному строительству трассы-дублера после Переславля в 2022 году.

«Говорим только о возможности. Губернатор дал поручение проработать вопрос строительства платной дороги от Москвы до Ярославля. Она будет дублёром М8. И этот вопрос снялся с повестки, так как в рамках визита руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, он подтвердил, что строительство дороги от Переславля продолжится в 2022 году. Поэтому вопрос по проработке платного участка снят с повестки», — сказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

И тем не менее областные власти решили скорректировать региональное законодательство, предусмотрев возможность появления платных дорог в регионе. Для этого дорожная тематика включена в перечень возможных концессионных соглашений. Депутаты Ярославской областной думы при рассмотрении данной поправки по-разному отнеслись к инициативе.

«Мы закладываем возможность платной дороги. Если концессионер сам построит дорогу, и она будет дублёром основной дороги в нормальном состоянии, то вопросов нет. А если, соответственно, это будет единственная проезжая трасса и она будет платной, то тогда возникают большие вопросы. Если это дорога, которая уже существует и её просто отдадут под извлечение коммерческой прибыли организации какой-то — это один вопрос. Стройка — это другой вопрос», — сказал депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий разъяснил, что согласно федеральному законодательству, у платной дороги обязательно должна быть бесплатная трасса-дублер. По мнению главы областной думы вопрос с платными участками необязательно будет связан с «М8». Есть, к примеру, третий мост через Волгу в Ярославле.

«Сейчас очень много возникает вопросов по поводу третьего моста в городе Ярославле. Не исключено, что это один из вариантов, который может быть рассмотрен — это платный мост. А что касается платы, то принцип в этой части очень простой и понятный. Он давно используется во всём мире. Если проезд через платную дорогу, либо мост, дешевле бензина по существующей трассе, то тогда эта система работает. И никакой инвестор вкладывать деньги по-другому не будет, потому что она не работает. Поэтому я не вижу каких-то реальных опасений или ситуации, которая может возникнуть, при которой наши жители проиграют в чём-то», — заявил Михаил Боровицкий.

Депутат Валерий Байло в принципе не поддерживает концессионные соглашения. И не только в дорожной сфере, но и в транспортной.

«Никакой концессионер не будет просто так вкладывать деньги. Он вкладывает, чтобы в будущем их зарабатывать. А зарабатывать это за счёт граждан и их карманов. То, что касается про бесплатные и платные дороги… Мы должны здесь понять одну вещь, что Ярославская область не такая большая и мы прекрасно помним ситуацию со строительством платной дороги Москва — Санкт-Петербург. То протестное настроение, которое было у жителей Подмосковья. И выделять отчуждение земель лесного фонда, сельхозназначения, поведёт, по сути дела, сокращение этих фондов. Насколько это эффективно и нужно при нормальной трассе М8? Я не вижу необходимости дублёра, если мы имеем возможность элементарно её расширить и этот вопрос закрыть», — сказал Валерий Байло.

Его коллега Василий Бобков предложил не забывать про удобство для автомобилистов платных участков дорог.

«Абсолютно хороший пример, которому, ну, наверное, автомобилисты завидуют, это ЦКАД вокруг Москвы. Где вместо того, чтобы в Москве простоять целый день, дышать выхлопным газами, я его спокойно объехал. Да 600 рублей. Но я эти 70 километров, условно говоря, за час спокойно проехал без пробок, выехал на Ярославское шоссе. Друзья мои, развитие зависит от вас. Если мы сейчас примем этот законопроект, значит у нас будет новый хороший участок и при ремонте под Переславлем не будет никто стоять по 6−8 часов. Пусть будет новая хорошая дорога. Да, платная. Да, скорее всего я по ней поеду», — отметил Василий Бобков.

В итоге депутаты Ярославской областной думы приняли поправки в областной закон, предусмотрев возможность концессионных соглашений в сфере дорожного хозяйства.