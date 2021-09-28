Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки скончались от COVID-19 три пациента. За всё время пандемии в островном регионе зарегистрировано уже 297 смертельных исходов среди носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в правительстве области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние 24 часа на Сахалине инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось ещё у 69 человек (днем ранее — у 61). Проходят лечение от COVID-19 на 28 сентября 849 пациентов, из них 316 пациентов госпитализированы. В ковидных стационарах остаются свободными 255 коек.

На Сахалине вакцинировались от COVID-19 уже 173 068 человек. За последние сутки прививку поставили 144 человека (днём ранее — 120). Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать ещё 24 652 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 852 пациента, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.