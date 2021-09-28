Пекин, 28 сентября 2021, 11:38 — REGNUM Власти Китая выступают против новой стратегии в области кибербезопасности Японии, в соответствии с которой КНР, Россия и КНДР получили статус «источников хакерских атак». Об этом 28 сентября сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Пекин считает, что в свете таких обвинений необходимо разобраться, «кого именно следует считать ведущей хакерской империей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии утвердили новую стратегию кибербезопасности, в которой Россия, Китай и КНДР впервые числятся в качестве потенциальных источников хакерских атак.
Документ рассчитан на три года. Стратегия увеличивает значимость таких сфер, как безопасность в киберпространстве и космосе. Согласно новому плану действий, Япония будет развивать свой кибернетический потенциал за счет тесного взаимодействия с другими участниками Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в который также входят еще три страны — США, Австралия и Индия.