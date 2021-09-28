Пекин, 28 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Власти Китая выступают против новой стратегии в области кибербезопасности Японии, в соответствии с которой КНР, Россия и КНДР получили статус «источников хакерских атак». Об этом 28 сентября сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

«По вопросам сетевой безопасности … Япония злонамеренно обвиняет соседние страны в создании угрозы. КНР выражает по этому поводу решительный протест», — сказала она на брифинге.

Пекин считает, что в свете таких обвинений необходимо разобраться, «кого именно следует считать ведущей хакерской империей».

«Токио предпринимает атаки на Китай. Возможно, за этими действиями стоит еще некто, кто подбивает Японию идти на подобные шаги», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии утвердили новую стратегию кибербезопасности, в которой Россия, Китай и КНДР впервые числятся в качестве потенциальных источников хакерских атак.

Документ рассчитан на три года. Стратегия увеличивает значимость таких сфер, как безопасность в киберпространстве и космосе. Согласно новому плану действий, Япония будет развивать свой кибернетический потенциал за счет тесного взаимодействия с другими участниками Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в который также входят еще три страны — США, Австралия и Индия.