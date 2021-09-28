Москва, 28 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Максимальное число умерших за сутки от коронавирусной инфекции зафиксировано в России, следует из обновлённой 28 сентября статистики оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки от инфекции скончались 852 человека. Это значительно больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 779 летальных исходов. Прежний максимум случился 24 сентября, тогда умерли 828 человек.

Всего с начала пандемии в России, по данным штаба, умер от коронавирусной инфекции 205 531 человек.