Сеул, 28 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В 2025 году в Сеуле появятся «воздушные такси». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и и транспорта.

Porsche Аэротакси Porsche

По их словам, данная возможность появится в ходе реализации программы городской воздушной мобильности (UAM).

В соответствии с планом, опубликованном 27 сентября, реализация начальная фаза распространения аэротакси запланирована на период с 2025 по 2029 год, фаза развития — с 2030 по 2034 год, завершающая фаза — с 2035 года.

В целях безопасности высота полёта составит от 300 до 600 метров. Это исключит возможность столкновения с небольшими дронами, которые летают на высоте до 150 метров, а также позволит пролетать даже над самым высоким зданием в Южной Корее — башней Lotte World Tower (555 м).