Москва, 28 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Если в РФ цены на бензин и будут снижаться, то лишь точечно и потом все равно будут возвращаться на прежний уровень. Об этом 28 сентября заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?».

Pixabay.com Бензин

«На независимых автозаправках России все очень плохо. Они закрываются, — сказал он. — Неблагоприятная ситуация, которая у нас развивалась начиная с марта 2021 года, она продолжается. Каких-то факторов пользу снижения биржевых цен мы не видим. Объемы не увеличиваются в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы цены падали. Спрос по-прежнему высокий. И, в общем, все те снижения, которые мы наблюдали ранее, они обусловлены чистой политикой. Я думаю, что удорожание будет происходить и дальше. Цены могут снижаться точечно, но потом возвращаются обратно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Баженов заявил, как в настоящее время подорожали некоторые марки бензина.