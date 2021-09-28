Красногорск, 28 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. За три летних месяца 2021 года в Подмосковье побывало 4,3 млн человек. Об этом 28 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Pixel2013 Туризм

«Наибольшей популярностью у туристов пользовались такие городские округа, как Коломна, Истра, Зарайск, Сергиево-Посадский», — сказано в сообщении.

Отмечается также что в период с июня по август гостиницах и отелях Подмосковья наблюдался ажиотаж на заселение — почти 95% коллективных средств размещения были заполнены. При этом большим спросом в Московской области пользовалось и бронирование коттеджей для отдыха.

Всего же с начала 2021 года в Подмосковье побывали более 10 млн туристов. Для сравнения, в 2020 году регион посетило более 11 млн человек.