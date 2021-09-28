Москва, 28 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Риски образования пузыря на ипотечном рынке в России есть, так как стоимость жилья сильно отклоняется от справедливых уровней, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

Ипотека

«Низкие ставки приводят к активному спросу населения страны, а он в свою очередь порождает рост стоимости жилья.

Уровень доходов граждан не поспевает за ростом цен и это вызывает риски.

Если ситуация не изменится, то ЦБ РФ должен будет принимать более жесткие меры, чем повышение ставок.

Главное ограничить рост долговой нагрузки населения России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России рынок ипотеки требует внимания ЦБ РФ, потому, что резкий рост ипотечного портфеля может привести к образованию «пузыря», считают в Счетной палате.

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