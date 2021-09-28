Самара, 28 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели трех малолетних детей в результате пожара возбуждено в Самарской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По версии следствия, ночью 28 сентября в ходе тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома в селе Ольгино Безенчукского района были найдены тела трех несовершеннолетних 2014, 2018 и 2021 годов рождения.

«Отцу и очевидцам произошедшего удалось спасти еще троих несовершеннолетних детей. В настоящее время членам семьи оказана необходимая помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным причиной пожара послужила неисправность электропроводки», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дела по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.