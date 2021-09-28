Джакарта, 28 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Всемирный банк прогнозирует, что экономика Индонезии в этом году вырастет на 3,7%, сообщает Antara.

Индонезийская рупия

Программа вакцинации стала важным шагом по восстановлению экономики не только в Индонезии, но и других стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Всемирный банк прогнозирует, что в следующем году экономика Индонезии достигнет 5,2%, а в 2023 году — 5,1%.

«В ближайшие несколько лет рост экономики может восстановиться примерно на 4,5−5% благодаря очень благоприятной макроэкономической политике», — говорится в заявлении Всемирного банка.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Западной Явы в Индонезии объявила, что более 20 человек были арестованы в связи со столкновениями между общественными организациями.